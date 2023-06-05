Ловушка захлопнулась 1 Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

5.06.2023, 13:55

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Россия попробовала дедолларизацию на вкус.

Черчилль говорил о демократии, что это наихудшая форма правления, «если не считать всех остальных». Ровно то же можно сказать сегодня и о долларе. Он всем не нравится, включая союзников США в Европе, но ничего лучшего для международных расчетов нет.

Вот Россия попробовала дедолларизацию на вкус. Путин много лет говорил об этом. Наконец эксперимент поставлен. Вынужденно. Без соображений эффективности.

Конечно, дедолларизаци не стала переходом в международной торговле на рубль. Кому он интересен? Держать неконвертируемую по капитальным операциям валюту (каковым является сегодня рубль) в резервах никто не станет. Дедолларизация превратилась в переход в расчетах на национальные валюты стран-партнеров.

Результат - на таблицах ниже (данные: институт ВЭБа).

За 2022 год российские компании накопили на своих счетах (профицит торговли) $37 млрд в индийских рупиях и $8 млрд в дирхамах ОАЭ. И мало представляют себе, что с ними делать.

Значимо увеличить импорт не получается. Не нужно нам столько индийских товаров (тем более, товаров ОАЭ), а превращаться в перевалочный пункт для подсанкционных товаров (как Турция или Казахстан) ни Индия, ни ОАЭ не желают.

Перекинуть в «недружественные» валюты? А чего ради тогда все это затевалось? Да и использовать их все равно будет затруднительно из-за санкций.

В золото? На индийской бирже драгметаллов золото процентов на 10 дороже, чем на лондонской. $40 млрд — это в районе 500 тонн золота ежегодно. Которое нельзя вывозить из Индии по индийскому законодательству (выше 916-й пробы). Не факт, что кому-то в мире интересны депозитарные расписки на золото, которое нельзя вывезти. Использовать «бумажное золото» в каких-то расчетах можно, но только ограниченно и с огромными скидками. Да и превращать российские нефтяные компании в крупнейших мировых золотых трейдеров — это просто анекдот...

Осталось только вкладывать средства в индийские активы — облигации и акции. Ловушка захлопнулась. Деньги есть, но использовать их нельзя... Индия и другие торговые партнеры в двойном выигрыше: и нефть получила, и деньги остались в стране. Россия в двойном проигрыше.

Так стоит ли так упорно гнать российскую нефть в Индию со скидками? Какой в этом смысл?

И это проблема не разовая. Ежегодная.

Примерно такая же ситуация и с юанями. Профицит в торговле с Китаем за 2022 год - $38 млрд (в предыдущие годы был более-менее нулевой баланс). Какое-то время юани скупал ЦБР в свои резервы, замещая доллары и евро, но ЦБ юани больше не нужны, их и так слишком много. Конечно, китайский фондовый рынок намного интереснее, чем индийский или ОАЭ. Но все же это тоже ловушка, хоть стенки у нее и помягче.

Дедолларизация натолкнулась на свои естественные барьеры. Нужен актив, который бы балансировал двусторонние расчеты и легко принимался другими странами и банками. И ничего лучше, чем доллар (частично - другие конвертируемые «недружественные» валюты) для этой роли нет.

Дедолларизация оказалась ловушкой. Стоит признать: из-за дисбалансов в двусторонней торговле переход на нацвалюты провалился как концепция. Чего и следовало ожидать, если хоть слегка подумать. Что дальше делать России в этой ситуации — совершенно не ясно.

Наверное, придется все-таки отказываться от идеи разворота «на Восток». И реально резко сокращать добычу и экспорт нефти, как сократили уже добычу газа...

Ну, конечно, если не прекращать СВО, создавать механизмы возмещения причиненных Украине убытков, и вести дело к снятию большинства санкций. Все остальное — полный экономический тупик. И никакая дедолларизация не поможет.

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