Глава Сейма Литвы: Вильнюс — один из центров сопротивления режиму Лукашенко 1 5.06.2023, 13:56

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Виктория Чмилите-Нильсен

Судьба демократии в Беларуси решается на полях сражений в Украине.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в интервью телеканалу «Настоящее время» заявила, что возобновление отношений с Беларусью и Россией невозможно, пока длится российская агрессия против Украины. «Следует понимать, что мы не можем вернуться к развитию отношений с Россией и белорусским режимом в формате business as usual, — говорит она. — По крайней мере до тех пор, пока против украинцев продолжается агрессия, и до тех пор, пока Украина не победит в войне и не заключит мир на своих условиях».

Чмилите-Нильсен подчеркивает, что следует разделять граждан Беларуси и режим Лукашенко, который «держит в заключении, пытает, преследует и жестоко подавляет любые зачатки демократии».

«Вильнюс является одним из центров сопротивления режиму Лукашенко, — продолжает председатель Сейма Литвы. — И, как мне кажется, сейчас будущее демократии в Беларуси, так или иначе, тоже решается на полях сражений в Украине. Об этом, кстати, говорит и Светлана Тихановская, которая является официальной гостьей Литовской Республики. В случае успеха Украины весьма вероятно, что и в Беларуси демократические изменения будут проходить легче, чем в других условиях».

Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что Литва хочет, чтобы ее все соседи были демократическими странами.

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