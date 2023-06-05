Бои за Бахмут: дрон уничтожил «Гвоздику» россиян 5.06.2023, 14:08

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иллюстративное фото

Видеофакт.

Украинский дрон уничтожил российскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в окрестностях Бахмута Донецкой области. За город продолжают идти бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Армия дронов уничтожает советский хлам в окрестностях Бахмута. На этот раз у россиян минус одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», - написал он.

По словам Федорова, дрон был приобретен за средства украинской блокчейн-компании Everstake. Он также призвал присоединиться к помощи «Армии дронов».

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

По данным на 4 июня, как рассказал генерал Александр Сырский, украинские штурмовики смогли освободить значительный участок в районе Ивановского леса. Вероятно, речь идет о лесистой местности на Бахмутском направлении.

Днем ранее замминистра обороны Анна Маляр назвала ситуацию в этом районе «условно стабильной». При этом несмотря на пафосные заявления основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, его наемники «окончательно еще не покинули город» и занимаются инструктажем прибывших отрядов регулярной армии.

Что касается потерь, то как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, россияне в боях за Бахмут потеряли почти 23 тысячи своих военных, а потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.

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