Пропагандист Пегов: ВСУ вклинились в оборону РФ у села Новодонецкое 5.06.2023, 14:31

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Семен Пегов

Украинские бойцы зацепились за окраины населенного пункта.

Российский пропагандист Семен Пегов сообщил в телеграм-канале проекта WarGonzo, что с утра в понедельник 5 июня развернулись жесткие бои за село Новодонецкое в «ДНР». Оно расположено посередине между Угледаром и Великой Новоселовкой.

«Фактически противнику удалось вклиниться как минимум на два километра вглубь ранее нами контролируемой территории», — написал Пегов, добавив, что украинские военные сейчас зацепились за окраины населенного пункта.

Военкор также отметил, что ВСУ активно подвозят резервы.

Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ застали россиян врасплох в районе Угледара.

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