Пьяный бобруйчанин ночью решил разобрать гранату 16 5.06.2023, 14:40

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Она взорвалась.

Происшествие случилось 1 июня. Взрыв прогремел в одном из домовладений Бобруйска. В результате 41-летний мужчина попал в больницу. У него обширные рваные раны кисти, лица и контузия глаза.

Как выяснили следователи, накануне мужчина с приятелями помогал знакомой. Мужчины должны были расчистить гараж и вывезти вещи ее умершего сожителя. Бобруйчанин обнаружил ящик с боеприпасами и забрал его домой. Но сразу разбираться с находкой не стал.

После работы мужчина выпил с коллегами, а вернувшись домой в нетрезвом виде стал разбирать ящик. Он достал из него гранату и вытащил из нее некоторые составные части. В итоге граната взорвалась. Женщина, проживающая с потерпевшим, проснулась от взрыва и увидела мужчин в крови. Она вызвала скорую.

По факту происшествия проводится проверка.

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