Ученые придумали, как использовать чернила осьминогов для лечения
- 5.06.2023, 14:55
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Наибольшую эффективность вещество показало в борьбе с раком легких.
Биологи из Университета Соноры в Мексике предложили использовать противовоспалительные и противоопухолевые вещества из чернил осьминога (Octopus vulgaris) для лечения рака. Исследование было опубликовано в журнале Food and Chemical Toxicology.
Осьминоги используют чернила для защиты от хищников. В составе чернил ученые нашли новую молекулу, получившую сокращенное название озопромид. Молекула показала свою эффективность против рака в экспериментах на культурах клеток опухоли молочной железы, яичников, простаты и легких.
Озопромид затрудняет рост и размножение злокачественных клеток, приводя к их массовой гибели, при этом на здоровые клетки молекула никак не повлияла. Наибольшую эффективность вещество показало в борьбе с раком легких.
Авторы отметили, что озопромид можно синтезировать искусственно. По их словам, результаты исследования поможет разработать новые, более щадящие методы лечения онкологических заболеваний.