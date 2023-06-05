В Беларусь идет тепло

В Беларусь идет тепло2
- 5.06.2023, 15:12
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Местами температура достигнет 29 градусов.
В Беларуси снова начинается потепление. Синоптики сообщают, что на текущей неделе температура воздуха в дневные часы местами будет достигать 29 градусов тепла. Осадков будет мало. В Гомельской, Могилевской и Минской областях, а также местами по стране сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Во вторник, 6 июня, дождей не прогнозируется. В ночные часы температура воздуха составит от +3 до +9 градусов (на юге — до 11 тепла, в столице — от +3 до +5), днем — от +21 до +27 (в Минске — от +22 до +24). В ближайшие дни погодные условия будут похожими. Ночью температура воздуха местами повысится до 14-15 градусов.