«Здесь реально можно поднакопить нормальное количество денег» 5 5.06.2023, 15:33

3,088

Белорус рассказал о переезде в Польшу и работу на складе.

Последние два года 33-летний Александр жил в Минске и работал продавцом-консультантом в магазине одежды. Однако из-за большой загруженности, отсутствия перспектив и маленькой заработной платы в январе мужчина решился на переезд в Польшу. И пока не жалеет, пишет ex-press.live.

«Мне надоело быть обслуживающим персоналом»

По образованию Александр экономист — 8 лет назад он закончил заочное отделение университета, однако по специальности ни разу в жизни не работал.

— Практически всю взрослую жизнь, начиная с 18 лет, я работал. Работал и курьером, и официантом, и специалистом колл-центра. В общем, что я только не перепробовал, и вот последние два года я работал консультантом в магазине одежды, — говорит мужчина.

По его словам, он работал по графику два через два по 12 часов день, в среднем он зарабатывал порядка тысячи белорусских рублей в месяц.

— На самом деле, это неблагодарная работа. И в первую очередь из-за того, что приходится общаться с людьми. Это всегда самое тяжелое, иногда нужно иметь очень стальные нервы, чтобы вытерпеть все претензии и угодить. Да, в магазине одежды это не так проявляется, чем когда я работал, например, курьером, но все же. Мне надоело быть обслуживающим персоналом, — рассказывает Александр.

Кроме этого, в свои 33 года мужчина жил в одной квартире с родителями, это его также беспокоило. Он подумал, что найти адекватную работу с хорошей зарплатой в Минске почти невозможно, поэтому он и решил рассмотреть вариант с переездом в Польшу.

— Я был много наслышан от своих знакомых о работе в Польше. У кого-то опыт положительный, у кого-то — не очень. Но тем не менее я был совершенно убежден, что там как минимум достойные зарплаты. В общем, я начал изучать вопрос об открытии визы и начал откладывать деньги, — рассказывает мужчина.

Александр решил обратиться в туристическое агентство, которое помогает с открытием виз, в том числе и для работы.

Проконсультировавшись со специалистом, мужчина таки решил принести все необходимые документы.

— Визу пришлось ожидать долго, около двух месяцев. Все расходы, связанные с оформлением визы, мне обошлись примерно в 1200 белорусских рублей. Дороговато, но зато всю работу за меня сделало агентство. Работа, куда мне предстояло отправиться — склад магазина, зарплату обещали порядка тысячи долларов в месяц. В принципе, все эти условия меня устроили, — говорит Александр.

«Хочется сказать этой стране «спасибо»

Место работы мужчины находится в городе Лодзь. В Польшу он отправился на обыкновенном рейсовом автобусе из Минска до Варшавы, а оттуда — поездом до Лодзи.

— Первым делом я отправился к своему работодателю, меня оформили на работу и предложили жилье на выбор: либо общежитие, за которое мне платить бы не пришлось, либо место в хостеле за 750 злотых в месяц. В итоге я выбрал второй вариант, о чем, в принципе, не жалею. Условия достаточно неплохие, в моем номере живут еще два парня из Молдовы, втроем нам достаточно комфортно. В общежитии, по рассказам моих коллег, дела обстоят похуже, — рассказывает Александр.

Со слов героя, работать приходится практически каждый день в среднем по 8-10 часов. Единственный выходной — воскресенье, однако иногда выходит так, что выходные ставят и посреди недели.

— Сама по себе работа абсолютно нехитрая — упаковывать товары в большие ящики и готовить к транспортировке. Мужчинам работать легко, но на этом складе работают еще и девушки, вот им-то там приходится тяжеловато. В принципе я всем доволен, я быстро адаптировался, во многом из-за того, что там много русскоговорящих парней, и девушек, это гораздо облегчает жизнь, — признается наш герой.

Мужчина отмечает, что работа ему нравится, и возвращаться в Беларусь в ближайшее время он не хотел бы. Более того, даже предложил приехать сюда своему другу, который сейчас находится в процессе оформления визы.

— В Беларуси объективно сейчас плохи дела с работой, поэтому решил предложить приехать сюда своему другу. Как минимум, здесь реально можно поднакопить нормальное количество денег и уехать назад, как максимум — остаться здесь, тем более, что условия позволяют, — говорит Александр.

По его словам, возвращаться в Беларусь он не планирует, однако в ближайшее время собирается приехать погостить к друзьям и родителям, а также решить вопрос с новой визой.

— Насчет подачи на ВНЖ я пока что сомневаюсь: судя по последним новостям, об этом придется отчитываться в Беларуси и вообще, нынешняя власть как-то странно к этому относится. В общем, не хотелось бы терять связь с Беларусью, — говорит Александр.

Особых планов на будущее мужчина не строит, однако был бы не прочь съездить куда-нибудь летом отдохнуть.

— Из-за работы куда-то ездить и путешествовать не особо получается, но летом у меня будет отпуск. Думаю, можно было бы слетать «по дешевке» в условную Италию на несколько дней, мои накопленные деньги в принципе позволяют мне на это замахнуться. Кроме этого, когда приедет друг, мы скорее всего, будем снимать жилье. На хостел я не жалуюсь, но иметь собственную съемную квартиру — это совсем другой разговор, — говорит мужчина.

Александр живет в Польше уже почти полгода и заметных минусов для себя выделить не смог, одни лишь только плюсы.

— Здесь хорошо, приятно и порой очень интересно находиться. Да, работа у меня не самая лучшая, но меня она устраивает полностью. Думаю, работая на подобном складе в Беларуси, я зарабатывал бы даже меньше 1000 рублей. И руководством здесь я в принципе очень доволен. Еще мне хочется сказать этой стране «спасибо». Для меня это будто второй шанс в жизни, так как в Беларуси будущего я не видел совершенно, — закончил Александр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».