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Украинские артиллеристы точными ударами уничтожили четыре танка россиян

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  • 5.06.2023, 15:43
  • 1,938
Украинские артиллеристы точными ударами уничтожили четыре танка россиян

Видео попаданий.

Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили четыре танка российских оккупантов точными ударами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

На записи можно увидеть точные удары украинских артиллеристов по целям врага и их уничтожение.

Точное направление фронта не называется. 

«Минус несколько танков. Ну и с заправкой у них проблемы — не надо курить в неустановленных местах», — сказано в сообщении.

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