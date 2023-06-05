Украинские артиллеристы точными ударами уничтожили четыре танка россиян

Украинские артиллеристы точными ударами уничтожили четыре танка россиян2
- 5.06.2023, 15:43
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Видео попаданий.
Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили четыре танка российских оккупантов точными ударами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
На записи можно увидеть точные удары украинских артиллеристов по целям врага и их уничтожение.
Точное направление фронта не называется.
«Минус несколько танков. Ну и с заправкой у них проблемы — не надо курить в неустановленных местах», — сказано в сообщении.