Украинские артиллеристы точными ударами уничтожили четыре танка россиян 2 5.06.2023, 15:43

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Видео попаданий.

Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили четыре танка российских оккупантов точными ударами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

На записи можно увидеть точные удары украинских артиллеристов по целям врага и их уничтожение.

Точное направление фронта не называется.

«Минус несколько танков. Ну и с заправкой у них проблемы — не надо курить в неустановленных местах», — сказано в сообщении.

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