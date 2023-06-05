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Прозрение Симоньян

  • Александр Невзоров
  • 5.06.2023, 16:02
  • 2,008
Прозрение Симоньян
Александр Невзоров

Пережить это будет не просто.

Ага, вот и «прозрел» первый депутат ГД.

Но не «надо песен». На 467 день войны «прозрение» уже не засчитывается.

«Прозрение» - тоже имеет сортность. Она отсчитывается по дням войны, начиная с первого.

У «прозренца» Затулина - прозрение 467 сорта. Это, мягко, говоря, не кондиция.

Представьте себе солянку такой сортности: сплошная плесень и полузасохшая тухлятина.

Впрочем, «ЕР» готовит расправу над депутатом. Быть и ему «мальчиком в трусиках». Распнут прозренца прямо на партийном собрании. А приколотят бедолагу к огромной фанерной «Zю».

Конечно, поза распятого депутата будет не слишком удобной. Но зато Затулин, сойдя с с кривого партийного «креста», сможет со свистом вознестись прямо в «хорошие русские».

Вы, кстати, приготовьтесь. Пережить это будет не просто.

Сейчас «прозрение» примет форму эпидемии. Пройдет месяц-другой и идиотичность войны «внезапно заметят» все вурдалаки режима, от Симонян до Милонова.

Александр Невзоров, Telegram

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