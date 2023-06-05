Прозрение Симоньян
- Александр Невзоров
- 5.06.2023, 16:02
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Пережить это будет не просто.
Ага, вот и «прозрел» первый депутат ГД.
Но не «надо песен». На 467 день войны «прозрение» уже не засчитывается.
«Прозрение» - тоже имеет сортность. Она отсчитывается по дням войны, начиная с первого.
У «прозренца» Затулина - прозрение 467 сорта. Это, мягко, говоря, не кондиция.
Представьте себе солянку такой сортности: сплошная плесень и полузасохшая тухлятина.
Впрочем, «ЕР» готовит расправу над депутатом. Быть и ему «мальчиком в трусиках». Распнут прозренца прямо на партийном собрании. А приколотят бедолагу к огромной фанерной «Zю».
Конечно, поза распятого депутата будет не слишком удобной. Но зато Затулин, сойдя с с кривого партийного «креста», сможет со свистом вознестись прямо в «хорошие русские».
Вы, кстати, приготовьтесь. Пережить это будет не просто.
Сейчас «прозрение» примет форму эпидемии. Пройдет месяц-другой и идиотичность войны «внезапно заметят» все вурдалаки режима, от Симонян до Милонова.
Александр Невзоров, Telegram