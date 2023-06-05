На белорусско-польской границе очереди вырастут еще больше 5.06.2023, 16:08

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В чем причина?

На погранпереходе «Козловичи» в четверг, 8 июня, на несколько часов отключат электричество. По этой причине оформление транспорта может значительно замедлиться, сообщает телеграм-канал Таможенного комитета.

Электроэнергия в пункте пропуска «Козловичи» будет отсутствовать с 8:00 до 11:00 в связи с проведением плановых работ. То есть как минимум на три часа таможенное оформление будет остановлено.

В связи с этим Таможенный комитет предупреждает водителей грузовых автомобилей и просит их учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через таможенную границу.

Отметим, что «Козловичи»/«Кукурыки» — один из самых загруженных пунктов пропуска на границах Евросоюза и Беларуси. Это единственный пункт на белорусско-польской границе, где осуществляется транзит грузового транспорта.

Польша с 1 июня закрыла границу для грузовых машин с российскими и белорусскими номерами. Однако транзит через нее транспорта третьих стран по-прежнему осуществляется.

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