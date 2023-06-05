Экс-депутат Госдумы: РФ раздерут во время мафиозной войны после поражения в Украине 5.06.2023, 16:15

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Игорь Яковенко

Такой вариант событий выгоден Пригожину.

На страну-агрессора Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин понимает вероятность такого сценария, но не боится этого, ведь такой вариант событий ему выгоден.

Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России. Такой сценарий событий спрогнозировал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью «Главреду».

«Думаю, Пригожин понимает, что Россия проигрывает в войне, которую она и начала, а по итогам боевых действий Москву ждет тяжелое поражение и смута. Пригожина это устраивает – смута приведет к мафиозной войне, в рамках которой начнется раздел территорий и собственности», – отмечает Яковенко.

Российский оппозиционер отмечает, что сейчас Пригожин взял паузу на два месяца и выводит ЧВК «Вагнера» с поля боя, потому что понимает, что украинское наступление полностью раздавит его группировку.

«При этом Пригожин рассчитывает сохранить силы до момента, когда они ему понадобятся для использования либо в Африке, либо в России. Пригожин будет участвовать в разделе территории и собственности России, когда там начнется смута», – сказал Яковенко.

Также российский оппозиционер подчеркнул, что конфликт Пригожина и Минобороны РФ разгорелся из-за денег, ведь именно они для главаря ЧВК «Вагнера» являются важнейшими.

«Речь идет о дискредитации Минобороны, которая обусловлена сведением личных счетов Пригожина с руководством ведомства – министром Шойгу и руководителем Генштаба Герасимовым. Конфликт между ними возник из-за денег – деятельность Пригожина направлена прежде всего на их получение. Война у него на втором месте, политика – на третьем», – пояснил он.

Так, участие в войне против Украины позволило Пригожину получить большие деньги, говорит Яковенко.

«Контракты с Минобороны РФ позволили Пригожину получить 5 миллиардов рублей и часть денежных средств из 10 миллиардов, которые были выделены на создание волшебных магических пирамидок, установленных в Белгородской области. Бойцы российского добровольческого корпуса аккуратно обошли такие пирамидки и зашли в регион. Пригожин заинтересован в деньгах. Конфликт с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым был продиктован противостоянием за контроль над городским бюджетом, а конфронтация с Шойгу обусловлена борьбой за бюджет Минобороны», – рассказал Яковенко.

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