Американский разведчик озвучил «интересное предложение» насчет Белгородской области 3 5.06.2023, 16:23

8,816

Как могут развиваться события.

Бывший американский разведчик Дэвид Лонг дал интервью для телеканала «Прямий».

Сначала гость заинтриговал ответом на вопрос о сроках поставки авиации в Украину. По этому поводу Лонг намекнул: «Интересно, что еще в июне 2022 года США выделили деньги на обучение украинских пилотов. Я думаю, что играется определенный театр, и, возможно, что мы увидим F-16 намного раньше, чем кажется».

Также телеведущий спросил у своего американского гостя, как, по его мнению, стоит воспринимать ситуацию в Белгородской области.

«Понятно, что это такая чувствительная тема, где Россия будет стараться делать погоду, и лучше как можно меньше давать ей возможностей для этого. У меня другое интересное предложение насчет Белгородской области. Можно предложить Пригожину сотрудничать с нашими и стать первым «президентом» «Белгородской народной республики». Это просто идея. Это шутка», - пошутил по поводу того, как могут развиваться дальше события в Белгородской области Дэвид Лонг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».