Американский разведчик озвучил «интересное предложение» насчет Белгородской области

Американский разведчик озвучил «интересное предложение» насчет Белгородской области3
- 5.06.2023, 16:23
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Как могут развиваться события.
Бывший американский разведчик Дэвид Лонг дал интервью для телеканала «Прямий».
Сначала гость заинтриговал ответом на вопрос о сроках поставки авиации в Украину. По этому поводу Лонг намекнул: «Интересно, что еще в июне 2022 года США выделили деньги на обучение украинских пилотов. Я думаю, что играется определенный театр, и, возможно, что мы увидим F-16 намного раньше, чем кажется».
Также телеведущий спросил у своего американского гостя, как, по его мнению, стоит воспринимать ситуацию в Белгородской области.
«Понятно, что это такая чувствительная тема, где Россия будет стараться делать погоду, и лучше как можно меньше давать ей возможностей для этого. У меня другое интересное предложение насчет Белгородской области. Можно предложить Пригожину сотрудничать с нашими и стать первым «президентом» «Белгородской народной республики». Это просто идея. Это шутка», - пошутил по поводу того, как могут развиваться дальше события в Белгородской области Дэвид Лонг.