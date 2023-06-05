«Теперь я жутко стесняюсь набирать скорую» 1 5.06.2023, 16:30

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Белорусы рассказали о проблемах медицины в стране.

Врач Елена одним словом ответила на вопрос, чего больше всего не хватает медицине в Беларуси. Пенсионерка Тамара, когда идет в милицию и поликлинику, ощущает похожие чувства. Николая его врач «лечит словом». EX-PRESS.LIVE спросил читателей, какие проблемы в поликлиниках и больницах волнуют их больше всего.

Елена:

— Я доктор. Мой ответ на вопрос, чего не хватает медицине в Беларуси, очень короткий — всего. По пунктам:

1. Кадров (почти 5 тысяч врачей и 4 тысячи медсестер).

2. Опыта работающих. В основном — это вчерашние студенты. Да, они хорошие и умные, но их ещё нужно учить, а учить, к сожалению, некому. Потому что «средняя прослойка» уволилась (уволили). Молодежь еще не умеет, а пенсионеры уже не хотят

3. Нет комплектующих и расходников для высокотехнологичного оборудования. Либо ремонт осуществляется долго (3-6 месяцев) и это оборудование просто это время не работает. И, как правило, это единственный аппарат, которому на время простоя нет замены.

Игорь:

— Я с трудом доверяю докторам, которым нужна психологическая и даже психиатрическая помощь. Запуганы, задерганы. Делают вид, что все нормально, но живут в аду, и это невозможно скрыть...

Тамара:

— Поликлиника, как и милиция, вызывает у меня тоску и страх... Раньше только из-за очередей, а теперь еще из-за того, что вообще не понимаю, зачем туда хожу. До пенсии ходила, если нужен был больничный. Сейчас обследование мне необходимо, но я не решаюсь идти в эти очереди.

Несколько раз за последнее время вызывала скорую помощь из-за высокого давления. Еще по телефону меня пытаются лечить — рекомендуют, что принять. И я теперь жутко стесняюсь набирать скорую.

Николай:

— Если в поликлинике не реагировать на всё, что нас привычно ждет, то все нормально. Мой доктор знает меня много лет. И, честно говоря, лечит словом, потому что понимает меня. Я болею давно, и с моей болезнью все понятно. Но не дай Бог заболеть сейчас чем-то. Не уверен, что у врачей есть возможность нормально диагностировать. А в остальном — «ну вы же все понимаете»... Лекарства я принимаю привычные. Пока в аптеках есть, но уже аналоги… Мы явно катимся...

Валентина:

— Моя мама живет в Борисове, я — в другом городе. Приезжать могу редко, но вот недавно свозила ее в поликлинику, сдали анализы. И что? Для того, чтобы узнать результаты, надо опять записываться на прием, но я не могу опять приезжать. А всем в поликлинике пофиг, валяются наши анализы где-то… Но даже если мы узнаем результаты, то в мамины 80 лет ей никто не предложит никакого лечения.

Так уже было, когда ее только по серьезному требованию забрали в больницу из-за давления. Пока приехали в больницу, давление нормализовалась и ей, старушке без денег, пришлось ночью искать способ уехать через весь город домой. Моя мама всю жизнь работала, платила налоги, а теперь ненавидит эту медицину и правительство. Я тоже.

Ответы читателей телеграм-канала EX-PRESS.LIVE:

— Проблема в том, что талон на 10:00, но из-за того, что 3 очереди, заходишь в кабинет в 12.

— В Жодино не хватает участковых терапевтов. При вызове врача на дом не факт, что хоть кто-то придёт. После минимум 2-3 вызовов может явиться помощник врача — что это за новая квалификация? И звонят проконсультироваться то ли в скорую, то ли в поликлинику.

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