Как Путин сделал себе газовое харакири 3 5.06.2023, 16:33

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Россия, пытаясь шантажировать Европу сокращением в несколько раз экспорта газа, потеряла рынок сбыта.

Россия в несколько раз сократила экспорт своего газа в страны ЕС, но Европа минувшей зимой не замерзла. Образовавшийся дефицит, действительно, на какое-то время взвинтил цены на газ, но к лету они обвалились и сейчас стремительно приближаются к отрицательным величинам. При этом, потеряв европейский рынок газа, РФ так и не смогла компенсировать эти потери поставками в Китай. «Апостроф» разбирался, как российское руководство своими действиями гробит газовую отрасль страны.

Поставки российского газа в Европу за два года – с марта мирного 2021 года по март совсем немирного 2023 года - обвалились почти на три четверти (74%). Об этом говорится во внутреннем документе Европейской комиссии, с текстом которого ознакомилось издание The Financial Times.

В 2022 году экспорт «Газпрома» в страны ЕС составил всего 62 миллиарда кубометров, тогда как годом ранее он был на уровне порядка 150 миллиардов кубов.

В нынешнем году объем поставок может оказаться еще меньше – примерно 50 миллиардов кубометров газа (некоторые прогнозы дают еще меньшие цифры – 25-35 миллиардов кубов).

Европа слезает с российской «газовой иглы»

Что самое поразительное, речь не идет о катастрофическом влиянии санкций, наподобие тех, что Евросоюз ввел против российской нефти: страны ЕС отказались от морских поставок нефти и нефтепродуктов из России, а для тех, кто продолжает их покупать, ввели ценовой потолок.

Как известно, Европа не стала вводить эмбарго на российский газ. Зато именно РФ резко ограничила его поставки в европейские страны.

Идея была проста – сократив поставки газа до минимума, вызвать дефицит топлива в Европе и взвинтить цены на него до космических высот (создав проблемы европейской экономике и неплохо заработав при этом даже при сокращении объемов экспорта).

Делалось это не из простого любопытства или научного интереса, а с целью вынудить европейцев стать более сговорчивыми с тем, чтобы они отказались от поддержки Украины и отменили санкции, введенные ранее в отношении РФ.

Поначалу все, вроде бы, «шло по плану2 - цены взлетели в несколько раз, и летом 2022 года достигли своего максимума, превысив 3500 евро за тысячу кубометров.

По факту, объемы поставок российского газа в Европу упали в 2022 году примерно в 4,5 раза – если в 2021 года его доля на европейском рынке составляла более 30%, то в 2022 году – всего чуть более 7%. Но именно это вынудило европейцев искать альтернативу российскому газу. И они ее нашли – в Норвегии, Алжире, Азербайджане, Катаре и, прежде всего, в США, откуда на европейский рынок «потек» сжиженный газ.

В результате Европа не только не приползла к России на коленях, вымаливая дешевый газ в обмен на все, что угодно, будь то хоть отмена санкций или отказ от поддержки нашей страны, но и смогла, наконец, слезть с российской «газовой иглы».

«Россия потеряла газовый рычаг давления на Европу», – заявил The Financial Times неназванный еврочиновник, занимающийся вопросами энергетики.

То есть, как видим, РФ своими действиями в газовой сфере добилась результата, прямо противоположного тому, который она планировала.

Не удалось «гениям геополитики» и особо заработать. Если в марте 2022 года ЕС заплатил России за поставленный газ в общей сложности 21,4 миллиарда евро, то в марте 2023 года – всего 2,7 миллиарда евро, отмечается в документе Еврокомиссии, на который ссылается The Financial Times. Таким образом, доходы РФ от продажи газа в страны Евросоюза обрушились почти в восемь раз.

Произошло это не только из-за сокращения объемов экспорта, но и падения цен, которое наблюдалось с конца 2022 года. В начале мая этого года они опустились до 370 евро за тысячу кубометров, а к концу того же месяца – до 260 евро за тысячу кубов. Это, конечно, не 150 евро, до которых снижалась стоимость газа на европейских хабах в 2019 году, но, все еще может быть. Эксперты прогнозируют, что газ будет и дальше дешеветь, и что нынешним летом на некоторое время в ЕС установятся «отрицательные» цены – впервые за 17 лет (последний раз такое наблюдалось в Великобритании в 2006 году).

Кстати, «отрицательные» цены – это в буквальном смысле, когда продавец доплачивает покупателю. Как такое возможно – ведь собственник газа вовсе не обязан реализовывать его на таких невыгодных условиях?

Все дело в том, что хранение газа в подземных хранилищах в Европе – достаточно дорогое удовольствие, и некоторым трейдерам будет выгоднее реализовать имеющееся у них топливо и еще даже немного доплатить покупателю за него, чем оплачивать хранение этого газа в ожидании роста цен, рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

По его словам, Украина вполне может воспользоваться такой ситуацией на европейском рынке и «купить» немного газа, даже если острой необходимости в нем не будет.

- Хотя у нас рассказывают, что нам и своего газа хватит, но, так или иначе, если будет возможность взять газ с доплатой, то почему бы нет. Тем более, что неизвестно, какой будет следующая зима, и какая будет в связи с этим потребность в газе, - пояснил эксперт.

Однако далеко не факт, что этим летом мы непременно увидим «отрицательные» цены, предупреждает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

- Но, если это и произойдет, то они будут очень короткий период времени, который ни на что не повлияет, - сказал он в комментарии изданию.

Тем не менее, добавил эксперт, мы входим или уже вошли в период очень низких цен на газ, что связано с переизбытком ресурса на европейском рынке.

«Разворота» на Восток не вышло

Если поставки российского газа в Европу обвалились в несколько раз, то общий объем газового экспорта «Газпрома» за 2022 год сократился не столь значительно – «всего» на 46%. Связано это с тем, что РФ существенно нарастила поставки в Китай.

В Поднебесную Россия поставляет топливо по газопроводу «Сила Сибири», а также небольшие объемы сжиженного газа. Но и трубопроводные поставки не особо впечатляют – в прошлом году по «Силе Сибири» прокачали несколько более 15 миллиардов кубометров. В 2023 году планируется, что по этому газопроводу будет поставлено порядка 20 миллиардов кубометров газа, а еще через несколько лет он выйдет на свою проектную мощность в 38 миллиардов кубов.

Но в Кремле особенно рассчитывают на газопровод «Сила Сибири-2», начало строительства которого намечено на 2024 год, а ввод в эксплуатацию – на 2030 год. Проектная мощность этого газопровода должна составить 50 миллиардов кубометров в год. С его помощью общий объем поставок газа из России в Китай должен будет со временем достичь 100 миллиардов кубов в год.

Однако это все равно в полтора раза меньше, чем поставлялось в ЕС до российских «самосанкций», да и строительство новой трубы обойдется в миллиарды (а также потребует времени), тогда как газовая инфраструктура в Европу уже давно проложена.

Но, похоже, и этим планам не суждено сбыться. Как сообщает Reuters, Китай отказался от нового газопровода из России в пользу еще одного маршрута поставок из Туркменистана.

- Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты, — цитирует Reuters неназванного китайского чиновника.

Впрочем, дело даже не столько в объемах газа, которые Россия поставляет и будет поставлять в Китай, а в его цене, - очевидно, что таких привлекательных цен как в Европе на китайском рынке России не получить.

«Они ограничили поставки на самый большой для них и ликвидный рынок, которым является Европейский Союз. Лучшего рынка они нигде не получат, - говорит Владимир Омельченко. - И теперь «Газпром» будет пожинать плоды – что посеяли, то и пожнут».

Иными словами, Владимир Путин и его окружение, что называется, собственными руками угробили газовый экспорт России и сейчас добивают всю газовую отрасль своей страны.

«Они сделали себе газовое харакири», - иронизирует Михаил Гончар.

Падение экспорта газа означает сокращение поступлений в российский бюджет, который, по прогнозам, в этом году может недосчитаться 3-4 миллиардов долларов доходов от экспортной пошлины.

Чем меньше денег в бюджете страны-агрессора, тем меньше она сможет произвести снарядов, танков, ракет для использования в войне против Украины. А, значит, это приближает нашу победу.

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