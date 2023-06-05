Белорусы могут сэкономить во время отключения горячей воды 4 5.06.2023, 16:43

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Нужно перекрывать ее или нет?

Если в доме отключили горячую воду: нужно перекрывать ее или нет? В ЖКХ ответили на этот вопрос.

Во время испытания и ремонта тепловых сетей, плата за использование горячей воды продолжает начисляться. Как избежать ненужных трат, рассказал специалист управления по начислению ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска», передает информагентство «Минск-Новости».

По словам специалиста, большинство жителей столицы рассчитывается за воду по приборам учета. Оплата горячей воды – это оплата теплоэнергии, затраченной на ее подогрев. Само количество горячей воды оплачивается по тарифам на водоснабжение и канализацию.

Во время профилактических отключений в дом сетевая вода, подогревающая холодную до нужной температуры, не поступает. Однако установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого «не знает» и фиксирует проходящую по трубе холодную воду как горячую.

А жильцы, «на автомате», могут включать смеситель в положение, когда из крана должна течь горячая вода. То есть, по сути, пользуются несуществующей услугой.

В конце месяца потребитель оплачивает «коммуналку», снимает показания счетчиков и вводит данные в ЕРИП. И на всю воду, которую зафиксировал «горячий» прибор учета, умножается количества тепла в Гкал, согласно действующему тарифу как за подогрев воды.

Поэтому, если вы не хотите переплачивать за услугу, которой, на самом деле вы не пользовались, на период, когда горячей воды в доме нет, соответствующий вентиль лучше перекрыть.

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