Владимир Фесенко: Пригожину нужен был формальный повод для инцидента с комбригом армии РФ 5.06.2023, 16:54

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Наемники переходят от словесных перепалок к физическим действиям.

Может ли дойти до полноценного вооруженного противостояния между «вагнеровцами» и регулярными войсками РФ? Есть ли у главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина политическое будущее? Как нестабильность путинского режима скажется на Беларуси?

Эти и другие вопросы сайт Charter97.org задал известному украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко.

— Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии в ходе перестрелки в плен российского подполковника, комбрига армии РФ. Как расценивать данное событие? Ведь фактически без каких-то полномочий был задержан высокопоставленный офицер армии РФ.

— Пригожин имеет особые полномочия. Он и его ЧВК «Вагнер» воюют фактически вне рамок российского законодательства. Напомню, что в России есть уголовная статья за наемничество. Нельзя легально создавать частные военные компании, но она существует. Более того, создавали ее для войн за рубежом, но воюет она теперь в Украине и публично, реально действует в России.

Мы видим, как ведет себя Пригожин на фронте, что себе позволяет, как формируется «Вагнер» — ему дали возможность набирать зеков вне существующего процессуального законодательства. Их фактически освобождают от криминального наказания, дают возможность воевать, а потом освобождают, поэтому Пригожин чувствует себя безнаказанным. Это первая причина того, что произошло.

Вторая — противоречия между ЧВК «Вагнер» и Пригожиным с одной стороны, а ВС России с другой. Они друг друга воспринимают враждебно. Еще в прошлом году я читал у одного российского эксперта о том, что их кадровые военные ненавидят Кадырова и Пригожина. Ддя них это чужаки, которые имеют особые полномочия, получают все по высшему разряду и им позволено все. Кадровые военные — люди второго сорта. Противоречия не столько статусные, сколько, я бы сказал, сословные. Они воспринимают друг друга как людей из разных каст.

Рискну предположить, что там люди друг друга ненавидят больше, чем украинцев. По высказываниям Пригожина заметно, что украинцев он воспринимает с уважением, как достойных врагов. К Шойгу же, Герасимову и некоторым другим российским военачальникам относится с презрением, явной антипатией. Это очень показательная история.

Противоречия, которые накапливались достаточно быстро в ходе войны, начали проявляться еще в прошлом году, а сейчас только обострились. То, что как сказал Пригожин мины поставили на путях отхода, обстреливали, стало формальным поводом для этого инцидента с комбригом. То, что это произошло, очень симптоматичная ситуация.

— Почему?

— Она показывает, что речь уже идет не просто о словесных перепалках, а о физических столкновениях. Кто знает, дальше может их будет больше.

— Может ли дойти до полноценного вооруженного противостояния между «вагнеровцами» и регулярными войсками РФ?

— Не исключаю. У Пригожина это уже прорывается. В недавнем нашумевшем интервью Долгову (российскому пропагандисту — прим.) он фактически намекнул, что в случае чего «и на Москву можем пойти». Формальный и чисто теоретический намек, это не угроза была, но это прозвучало. Инцидент с комбригом тоже показал, что главарь «Вагнера» себя воспринимает как нечто отдельное.

Думаю, что Пригожин ушел из Бахмута, так как хочет сохранить свою армию не для войны с Украиной, а для будущей борьбы за власть в России. Столкновения могут быть, учитывая нынешние противоречия. Я не исключаю, об этом пишут даже многие российские комментаторы, что со стороны военных, ФСБ, широкой антипригожинской коалиции, может быть попытка физического устранения Пригожина.

Но и главарь ЧВК может действовать соответствующим образом. Если в России начнется ослабление власти Путина или с ним что-то случится, то неизбежно Пригожин вступит в открытую борьбу за власть, опираясь именно на свои силовые структуры. Тогда могут быть физические столкновения между подразделениями ВС России и пригожинской ЧВК.

— Есть ли у Пригожина политическое будущее в РФ?

— Как пишут российские источники, популярность Пригожина растет. К слову, день рождения Пригожина прошел очень бурно, в перепалке с «кадыровцами», что тоже интересная тенденция. Публичный наезд в день рождения Пригожина на «Вагнер» и него самого со стороны людей Кадырова, потом резкий ответ в адрес «кадыровцев» со стороны военного руководителя ЧВК «Вагнера» — еще одна линия противоречий. Еще в прошлом году Кадыров и Пригожин были союзниками в противостоянии с руководством ВС России и Минобороны РФ.

Что касается рейтингов, то по данным опросов социологического центра «Левада», Пригожин по уровню доверия входит в 10-ку наиболее известных российских политиков.

Некоторые Telegram-каналы приводят данные закрытых опросов, где спрашивали об уровне поддержки тех или иных российских политиков. По их данным Пригожин входит в первую пятерку.

Россияне, поддерживающие Пригожина, это сторонники партии войны, люди с антиэлитными настроения, которые особенно сейчас недовольны действиями российской власти.

Последние события в Белгородской области дали новый повод для недовольства и критики российских властей, а Пригожин это использует, становится рупором этой критики, что работает на его популярность. Он это чувствует и для него это как наркотик. Пригожину понравилось выражать подобные настроения, видимо, человек он достаточно тщеславный. Его уже в какой-то мере несет.

Судя по дискуссии, которая развернулась в российских Telegram-каналах, там уже во всю обсуждают новую проблему: не что делать с Украиной, а что делать в Пригожиным. Рассматривают разные варианты. Он лоялен к Путину, является его солдатом, но этот солдат уже играет по-собственным правилам. Это очень своеобразный и противоречий персонаж со своей медийной и политической активностью, а тем более у него есть собственная армия — это фактически угроза для нормального функционирования путинского режима в прежнем виде. Вроде бы это инструмент Путина, но в то же время он уже действует по собственным правилам, что уже начинается влиять на стабильность путинского режима.

— Как эта нестабильность путинского режима скажется на Беларуси?

— Если начнется политический кризис в России, то это приведет к резкому ослаблению позиций Лукашенко. Есть Китай, но он далеко. Лукашенко в значительной мере опирается на экономическую и военную поддержку Путина. Начало же политического кризиса в РФ, подчеркну, приведет к экономическим и социальным проблемам в Беларуси и возникнет эффект резкого ослабления режима Лукашенко.

Если еще (что уже и сейчас проявляется) будет действовать фактор здоровья самого Лукашенко, то соединение вот этих двух факторов просто неминуемо поставит вопрос о смене политического режима в Беларуси.

Если резко ослабнет Россия, то одна из главных подпорок режима Лукашенко рухнет.

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