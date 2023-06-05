Грустная Скабеева ошарашила россиян «не очень хорошими новостями» 12 5.06.2023, 16:56

10,248

Худшее для России еще впереди.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева сообщила россиянам «не очень хорошие новости», комментируя заявление премьер-министра Польши о том, что сразу несколько стран Запада согласились передать Украине свои системы ЗРК Patriot. В прямом эфире ток-шоу «60 минут» пропагандистка прямо заявила, что чем больше Patriot будет у Киева, тем труднее российской армии будет обстреливать Украину и украинцев.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Более того, Скабеева признала, что фактически Украина уже стала членом НАТО, получив от Альянса самые передовые системы вооружений в огромных количествах. Однако худшее для России впереди, когда Киев получит официальное членство в Блоке, заявляет она.

«Это не очень хорошие новости, ведь чем больше Patriot будет на вооружении Украины, тем труднее нашим ВКС наносить удары. При этом Украина уже вооружена лучше и больше, чем любая страна НАТО. Фактически Украина уже является членом Альянса де-факто. Однако членство де-юре откроет путь к открытому размещению американских баз и ракет на ее территории, то есть у наших с вами границ», - заявила Скабеева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».