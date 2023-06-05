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Могут ли белорусские работники отдыхать 28 дней подряд?

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  • 5.06.2023, 17:04
  • 1,506
Могут ли белорусские работники отдыхать 28 дней подряд?

В Минтруда объяснили, как разделить отпуск.

В этом году отпускные начали считать по-новому, в остальном для работников ничего не менялось. Минтруда напоминает основные моменты, как идти в отпуск и ничего не упустить.

Трудовой отпуск может быть разделен на две части по соглашению между работником и нанимателем, если другое не предусмотрено в коллективном договоре.

Вопрос о том, как использовать отпуск (по частям или полностью), решается по договоренности сторон. Очередность отпусков, в том числе как делить отдых на части, определяется графиком.

О желании использовать отпуск по частям нужно сообщить в момент составления графика. Если работник это сделает позже, у работодателя есть право решать, можно делить отпуск или нет.

При разделении отпуска одна его часть должна быть не меньше 14 календарных дней.

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