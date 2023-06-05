Первая в истории прямая трансляция с Марса: как на самом деле выглядит планета 1 5.06.2023, 17:20

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Космический аппарат Mars Express отметил 20 лет работы в космосе передачей изображений Марса в прямом эфире.

Европейское космическое агентство (ЕКА) с помощью своего орбитального аппарата Mars Express, который с 2003 года вращается вокруг Красной планеты, провело первую в истории прямую трансляцию с орбиты Марса. Таким образом ученые отметили 20-ю годовщину работы в космосе исследовательского зонда. Во время трансляции можно было посмотреть на то, как выглядит планета в прямом эфире, пишет NTD (перевод - «Фокус»).

Аппарат Mars Express в пятницу, 2 июня, провел часовую прямую трансляцию с орбиты Марса, во время которой он постоянно пересылал на Землю изображения планеты. Стоит сказать, что сейчас Марс находится на расстоянии в примерно 300 млн км от нас, а потому снимкам требовалось почти 17 минут, чтобы долететь до Земли. То есть по факту это был не совсем прямой эфир. Но передача изображений периодически прерывалась из-за дождливой погоды в Испании, где находилось принимающее данные из космоса устройство.

Тем не менее в ЕКА довольны этим историческим событием, ведь удалось получить много качественных снимков Марса. По мере перемещения орбитального аппарата можно было увидеть сначала только часть Марса, затем почти полностью планету и в конце трансляции снова только ее часть. Кстати, на некоторых изображениях даже отчетливо видны белые облака.

По словам ученых, обычно все изображения после того, как орбитальный аппарат прислал их на Землю, проходят обработку. Поэтому они отличаются от того, что увидели зрители во время прямой трансляции. И вообще все данные собранные Mars Express некоторое время хранятся у него на борту, а только потом передаются на Землю.

В ЕКА заявили, что такой продолжительно прямой трансляции никогда еще не было в истории освоения космоса и это большое достижение. Что касается дождя в Испании, то он помешал получить немного больше изображений Марса. Также стало известно, что трансляция длилась всего 1 час, потому как ученые не хотели, чтобы аппарат потратил слишком много энергии.

Космический аппарат Mars Express отправился к Марсу вместе с посадочным модулем «Бигль-2», который успешно приземлился на поверхность планеты, но так и не вышел на связь с Землей. Только в 2015 году орбитальный аппарат NASA под названием Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки посадочного модуля. Оказалось, то несмотря на успешное приземление, его солнечные панели полностью не раскрылись.

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