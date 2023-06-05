Танковая дуэль на Запорожском фронте: под Новодаровкой уничтожен Т-80 армии РФ 5.06.2023, 17:23

2,876

Яркое видео.

На Запорожском направлении – горячо. На фоне активизации боев по всей полосы фронта возникают подтверждения эффективного ликвидирования русской военной техники. В Пологовском районе украинский танк Т-64 «деклассировал» модернизированную бронемашину Т-80 из РФ. На этом фоне появились неподтвержденные сообщения о потере россиянами контроля над двумя населенными пунктами на стыке Запорожской и Донецкой областей.

Яркое видео танковой дуэли вблизи села Новодаровка в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области обнародовал в ночь с 4 на 5 июня народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

«Украинский T64BV сегодня во время контрнаступательных действий уничтожил российский танк Т-80БВ в районе села Новодаровка Запорожской области», – написал нардеп.

Т-80 – основной боевой танк третьего поколения производства СССР, первый в мире серийный танк с единственной газотурбинной силовой установкой. Т80БВ – модернизированный танк Т-80 армии РФ, который (как утверждает производитель) обеспечивает повышение его основных боевых качеств: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости и т.д.

Отметим, что село Новодаровка, находящееся фактически на границе Запорожской и Донецкой областей, является так называемой «красной зоной», находящейся под временной оккупацией. В то же время совсем рядом с ним пролегает линия фронта. По данным аналитиков DeepState, геолоцировавших место танкового боя, российский Т-80 был подбит на юго-западной окраине населенного пункта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».