«Ник и Майк»: Соболенко не сможет долго прятаться за абстрактными формулировками 2 5.06.2023, 17:34

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Позиция спортсменки перестала устраивать даже европейскую прессу.

Арина Соболенко становится главным ньюсмейкером «Ролан Гаррос», пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Но это явно не та слава, которой бы хотелось, хотя и определенно то, что она заслуживает.

Она стала примером того, что в ситуации войны не получится долго прятаться за абстрактными формулировками. Ведь если «все спортсмены против войны», то почему на конкретный вопрос про Арину Соболенко, она прячется за фразой «у меня нет для вас комментария»?

Ситуация на турнире показывает, что такая лицемерная позиция перестала устраивать даже толерантную европейскую прессу, которая стояла на позициях «не все так однозначно» и «она же хоть как-то против войны высказывается». Общие фразы перестают устраивать международное спортивное сообщество на фоне усиливающихся угроз со стороны бункерного и синепалого устроить ядерный апокалипсис.

Чем чаще Арина будет сбегать с пресс-конференций и уходить от ответов на простые, но очень принципиальные вопросы, тем меньше будет поводов и господина Баха считать теннис прекрасным примером применения «нейтральности». Нейтральности нет, а лицемерие и желание зарабатывать есть. Это как раз то, что может стать результатом примиренческого подхода МОК. Молчаливые, трусливые приспособленцы в качестве героев.

На этом фоне примечательно решение российского олимпийского комитета о запрете подписывать любые декларации «политического характера» - то есть с формулировками «за мир» или «против войны». Они сами демонстрируют изначальное отсутствие нейтральности. В таком формате теряет всякий смысл даже произнесение Олимпийской клятвы представителями России.

Печально, когда новыми ролевыми моделями МОК выбирает соболенок, а не делает ставку на новых Джесси Оуэнсов. Но в историю вписывают свои имена именно Джесси, а такие имена как Конрад Фрэй можно найти только в статистических справочниках.

Как писал сайт Charter97.org, после матча против Камиллы Рахимовой Соболенко провела закрытую пресс-конференцию только для избранных журналистов, на которой объяснила это угрозой своему «ментальному здоровью».

Ранее теннисистка-ябатька отказалась отвечать на вопросы о связях с Лукашенко и войне в Украине.

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