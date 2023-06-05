Падение Олимпа Телеграм-канал «Родина слонов»

5.06.2023, 17:46

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Путинская модель управления дала сбой.

Одним из очень важных результатов действий российских антиправительственных военных отрядов на территории сначала Брянской, а теперь Белгородской, областей, стала демонстрация полной беспомощности всей российской вертикали власти.

Вот уже две недели в России сохраняется полнейший управленческий хаос, и огромная Российская Федерация с гигантским по размеру силовым аппаратом ничего не может сделать с очень небольшой и легко вооруженной ДРГ на своей территории. Практически целый район Белгородской области превратился в серую зону, из которой разом сбежали все госорганы.

Все, что мы увидели за это время, это как какая-то побитая собака тихим голосом прокашляла об удовлетворительной работе ПВО и что нам было совсем не больно. Только цели сделать больно налетами беспилотников на рублевку и не было. Цель была продемонстрировать, как вы об*срались. В прямом и переносном смысле.

В этой связи очень показательно заявление депутата ЕР Затулина о полном провале всех целей СВО. Хотя, безусловно, все представители ЕР – это жулики и воры, но не все из них полные дураки, как депутат Журавлев. Затулин далеко не последнее лицо в Единой России, и совсем не идиот. Такое заявление есть ничто иное, как первое публичное выражение не самым рядовым представителем российской номенклатуры сомнения в том, что российский лидер отдает себе отчет в том, куда он ведет Россию. А значит, непублично это уже обсуждают все.

На наших глазах рушится вся конструкция внутренней стабильности, которую два десятилетия создавал Кремль. События в Белгородской области демонстрируют как слабость российской власти, так и ее неспособность защищать границы страны. И это полностью противоположно тому мифу, который создавался вокруг Путина последние двадцать с лишним лет.

Путинская модель управления, когда он оставался над схваткой противостоящих друг другу группировок, дала сбой. Эти группировки не собираются решать проблемы с ДРГ в Белгородской области. Они лишь борются за бюджет, который на это дадут. А вот проблема борьбы ДРГ – это прерогатива главнокомандующего.

Но он к этому не готов и не способен на это. Из него лидер – как из г*вна пуля. Всю свою политическую карьеру он прятался за угол и ждал, когда все само собой рассосется. Но в этот раз так уже не получится.

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