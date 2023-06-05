В Минске задержали организаторов договорных матчей в России
- 5.06.2023, 17:56
Они вложили в «бизнес» 150 тысяч долларов.
Силовики Лукашенко задержали троих минчан, которые вложили 150 тысяч долларов в организацию договорных матчей в России, сообщает by.tribuna.com.
В 2020-м году мужчина из Могилева предложил знакомому вложить деньги в организацию договорных матчей в России и получать прибыль от ставок.
Товарищу замысел понравился, и он привлек к делу еще двоих компаньонов. Всего они вложили 150 тысяч долларов.
При этом не уточняется, о матчах какого вида спорта идет речь.
– Товарищи имели на руках долговые расписки, однако возвращать свои сбережения законным способом не стали. Вместо этого под благовидным предлогом заманили обидчика в Минск, забрали телефон и вывезли в лес.
Там с применением насилия и под угрозой расправы над родственниками провинившегося потребовали вернуть 150 тысяч долларов. Для демонстрации серьезности намерений заставили жертву раздеться и, сняв все на видео, уехали.
В отношении троих жителей Минска возбуждены уголовные дела за похищение человека и принуждение к выполнению обязательств.