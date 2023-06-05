У белорусов появился еще один способ перевести деньги с карты на карту

У белорусов появился еще один способ перевести деньги с карты на карту3
- 5.06.2023, 18:31
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В сутки можно совершить максимум пять операций.
Белорусы смогут переводить деньги с карты на карту новым способом — с помощью системы мгновенных платежей. Правда, пока сервисом могут пользоваться не все, а только клиенты банков, которые участвуют в этой системе. «Онлайнер» рассказывает, что это за сервис и сколько будут стоить переводы.
К сервису присоединился «Беларусбанк». Переводы также доступны клиентам «Альфа Банка», подтвердили нам в пресс-службе. Со временем к сервису будут присоединяться и другие банки.
Чтобы сделать перевод, нужно знать номер мобильного телефона получателя и банк, на карту которого вы отправляете деньги. Другие данные вроде номера карты и срока действия не нужны.
В «Беларусбанке» сервис доступен для клиентов, которые являются пользователями интернет-банкинга, плюс для этого понадобится текущий (расчетный) банковский счет без использования банковской карточки. За отправление перевода нужно платить 1,5% от его суммы, минимум 1 белорусский рубль. Максимальная сумма перевода — 150 белорусских рублей. В сутки можно совершить максимум 5 операций на сумму не более 500 рублей.
Клиентам «Альфа Банка» чтобы подключить сервис, в мобильном банке INSNC нужно перейти на экран «Кабинет» — «Переводы через СМП». Чтобы отправить деньги, в приложении нужно зайти во вкладку «Платежи» — «Переводы через СМП» и ввести мобильный получателя. Это будет стоить 1% (минимум 2 белорусских рубля) от суммы перевода.
Важный момент: переводы через систему мгновенных платежей отменить нельзя. Поэтому перед отправкой денег стоит перепроверить номер телефона получателя и банк.