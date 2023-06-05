В Минском зоопарке выбрали имя зубренку 2 5.06.2023, 18:54

О рождении у зубров детеныша стало известно еще в декабре прошлого года.

В Минском зоопарке сегодня, 5 июня, отметили День окружающей среды и провели лотерею для выбора имени зубренку, а также переселили все семейство, сообщает СТВ.

О рождении у зубров детеныша стало известно еще в декабре прошлого года. Но имени у него не было вот уже полгода. Теперь его будут звать Базальт. Почему такое имя попало в лотерею, не сообщается.

Напомним, что базальт — это магматическая вулканическая горная порода. С Беларусью она связана, например, наличием месторождения в Пинском районе.

Сегодня семейство зубров еще и переселили. Новые апартаменты куда просторнее предыдущих: площадь вольера — почти 2000 квадратных метров. Специалисты постарались сделать его максимально комфортным для зубров. Здесь деревья и кустарники, водоем и утепленный домик для зимовки. А понаблюдать за жизнью зубров теперь можно с новой смотровой площадки. С высоты открывается отличный обзор.

«Идея переселить сюда зубров родилась два года назад во время восстановления околоводной тропы. Мы увидели участок нашей земли, приступили к ее воплощению. Работали с грунтом, готовили площадку, благоустраивали ее», — рассказал директор зоопарка Александр Сафронов.

Старый вольер простаивать не будет. На территории наведут порядок и за ее счет расширят жилплощадь другого обитателя зоопарка — оленя.

В мае в зоопарке отмечали бэби-бум: козы и овцы принесли 19 козлят и ягнят. «Впрочем, такими малышами нас не удивить. А вот рождение муфлончика — по-настоящему приятный сюрприз. Такой подарок преподнесла овечка-муфлон к 9 мая», — рассказывали в зоопарке.

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