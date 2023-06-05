Первые группы украинских пилотов уже отправились на обучение в Британию 1 5.06.2023, 19:07

Там они пройдут обучение управлению западными истребителями.

Украина уже направила в Британию первые группы своих пилотов. Там они пройдут обучение управлению западными истребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства рассказал, что он провел встречу с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли. Главными темами стали оружейная поддержка, восстановление страны и интеграция в НАТО.

«Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию», - написал Шмыгаль.

Он также добавил, что ВСУ на поле боя перестраиваются на стандарты НАТО. Поэтому на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, наша страна должна услышать о будущем в НАТО.

Шмыгаль рассказал, что он призвал британского министра усилить санкции против России, в том числе насчет экспорта товаров двойного назначения.

«Приветствуем участие Британии в быстром восстановлении. В частности, в восстановлении шести мостов в Киевской области. Надеемся на скорую разработку компенсационного механизма. Россия должна заплатить за все разрушенное», - добавил премьер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».