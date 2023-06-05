Ученые выявили неожиданную пользу алкоголя
- 5.06.2023, 19:32
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Польза колется в его свойстве снимать стресс.
Ученые из университетов Кембриджа и Сиднея сообщили о том, что при умеренном употреблении алкоголь может быть даже полезным для организма человека.
Употребление алкоголя в умеренных дозах приводит к снижению уровня С-реактивного белка, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые связывают это явление со способностью алкоголя снижать стресс.
Также от 1 до 7 порций алкоголя в неделю могут уменьшить боль, благодаря блокированию химических веществ, вызывающих воспаление и отеки, которые являются основными причинами возникновения боли.
Кроме того, доктор Рэйчел Визонтай отмечает, что употребление небольшой дозы алкоголя может быть полезен а борьбе с воспалительными процессами. Однако стоит помнить, что чрезмерное потребление алкоголя приводит к серьезным проблемам со здоровьем.