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Лукашисты начали сажать «своих»

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  • 5.06.2023, 19:59
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Лукашисты начали сажать «своих»

На 10 суток арестовали админа группы «ВКонтакте», где расхваливали силовиков.

10 суток ареста присудили администратору группы «Беларуская турма» в соцсети «ВКонтакте», сообщают правозащитники.

Также суд Глубокского района постановил конфисковать и предметы административного правонарушения. Процесс прошел 5 июня.

Администратор выступала под псевдонимом «Алена Аленкина». По сведениям правозащитников, накануне выходных у нее провели обыск милиционеры из Витебска. До суда женщина находилась в ИВС.

Ее обвинили в «пропаганде воровского мира», а также перепосте информации с телеграм-каналов, которые в Беларуси признаны «экстремистскими».

Правозащитники обращают внимание, что паблик «Беларуская турма» аффилирован с псевдо-правозащитницей Еленой Красовской, которая сейчас работает в официозном издании «СБ. Беларусь сегодня». В этом паблике постоянно поливали грязью представителей оппозиции и правозащитников. Особенно рьяно велась борьба с движением «Матери-328», которое создали родственники людей, осужденных за наркопреступления. Авторы паблика постоянно расхваливали силовиков и существующий режим.

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