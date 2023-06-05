Украина начала контрнаступление? 2 5.06.2023, 20:08

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Минобороны заявило о наступательных действиях, NYT пишет, что их увидели в США.

5 июня заместительница главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям.

Она сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где украинские военные движутся «довольно широким фронтом» и занимают господствующие высоты, а враг пытается удержать позиции.

Также заместительница министра обороны отметила, что враг находится в обороне и на юге.

Министерство обороны РФ еще до этого сообщило о «крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта». Однако в Генштабе ВСУ назвали эти заявления фейком. Маляр утверждала, что к контрнаступательным действиям украинские военные переходят в рамках оборонительной операции, а россияне активно запускают информацию о контрнаступлении, чтобы «отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении».

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина уже готова к контрнаступлению.

Об наступлении сообщило и издание New York Times.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили журналистам, что всплеск атак был возможным признаком начала давно запланированного контрнаступления Киева против российских войск.

Официальные лица частично основывали свою оценку на информации с военных спутников США, которые зафиксировали всплеск активности с украинских военных позиций.

Одна из трудностей в определении точного начала контрнаступления, помимо оперативных мер безопасности Украины, заключается в том, что боевые действия вполне могут начаться с ложных маневров или диверсий, которые трудно расшифровать.

Подтверждая сообщения о возможном начале контрнаступления, американские военные аналитики заявили, что, по их мнению, украинские подразделения начали начальный удар, чтобы определить позицию и численность российских сил.

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