Египет вводит налог для белорусских туристов 2 5.06.2023, 20:15

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На выезд и развлечения.

Власти Египта проанонсировали введение новых налогов для туристов из Беларуси и других стран. Планируется ввести налоги на роскошь, развлечения и даже выезд, пишет «РИА Новости».

В частности, в парламенте Египта приняли решение повысить ряд налогов и сборов, которые так или иначе коснутся отдыхающих в стране туристов. Например, одобрен 10% налог на импортируемые предметы роскоши, а также алкоголь, шоколад, фрукты, кофейные зерна, копченого лосося и другие продукты. Эти товары востребованы в отелях высшей ценовой категории, а значит, из-за налога вырастут цены на них для отдыхающих.

Но еще вводится дополнительный налог 3% на товары в магазинах беспошлинной торговли - египетских duty free. Налог будут платить за товары дороже 5 долларов за единицу все иностранцы, кроме дипкорпуса.

Еще один новый налог в Египте для туристов — налог на развлечения для отдыхающих. Так, 5% сбор будут взымать с музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях. Еще 10% - за сафари и дайвинг, в том числе от цен на снаряжение. И еще 15% - налог на полеты на воздушном шаре.

Кроме того, в Египте скорректировали налог на выезд для покидающих страну. Информация в СМИ разнится, но, скорее всего, налог за выезд из Египта будут платить только туристы. Причем выездной сбор планируют увеличить сразу в два раза — до 100 египетских фунтов. Однако другие источники говорят, что налог для иностранцев, которые посетили провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, сохранят на уровне 50 египетских фунтов.

Напомним, еще в 2019-м в Египте налог на вылет увеличили до 25 долларов, его автоматически включали в стоимость авиабилетов.

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