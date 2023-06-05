Šuma представляет свою версию «Купалінкі» 5.06.2023, 20:25

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Видео.

Группа Šuma представила свою версию знаменитой «Купалінкі».

Также музыканты объявили конкурс ремиксов на нее с призом в $1000:

«Поскольку «Купалінка» празднует 100-летие, давайте вместе дадим этой песне вторую жизнь и сделаем так, чтобы «Купалінку» пели по всему миру».

«Купалінка» приобрела широкую популярность в начале 1920-х. Тогда поэт Михась Чарот обработал народную песню для своей музыкальной пьесы «На Купалле». Музыкант к ней создал композитор Владимир Теравский. Оба автора были убиты во время сталинских репрессий 1930-х годов, поэтому долгие годы в БССР песню исполняли без упоминания их имен.

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