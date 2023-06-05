Под Ганцевичами школьник потерял сознание на линейке 5.06.2023, 20:54

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Фото: Линейка в Ганцевичской средней школе имени А.П.Бринского. Иллюстративное из архива сайта http://gancevichi.edu.by/main.aspx?guid=111841

Подросток сломал две челюсти.

В Ганцевичском районе 13-летний ученик средней школы на линейке потерял сознание, упал и сломал две челюсти, выбил несколько зубов, пишет «Ганцавіцкі час».

Несчастный случай произошел 25 мая на последнем звонке для школьников в деревне Ганцевичи, которая находится в 3 километрах от райцентра. Линейка началась примерно в 9 часов утра. Упал мальчик, стоявший во втором ряду. Он простоял менее получаса.

Как сообщает издание, школьник «упал лицом вниз и ударился о бетон». Итог — переломанные челюсти и удаление четырех зубов.

Скорая доставила школьника в Ганцевичскую ЦРБ, после его перевезли в Барановичи, а позднее отправили в Брестскую областную клиническую больницу — в отделение челюстно-лицевой хирургии. Там сделали операцию, поставили импланты.

Выписали подростка 2 июня, отправив под наблюдение ганцевичских стоматологов.

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