Под Ганцевичами школьник потерял сознание на линейке
- 5.06.2023, 20:54
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Подросток сломал две челюсти.
В Ганцевичском районе 13-летний ученик средней школы на линейке потерял сознание, упал и сломал две челюсти, выбил несколько зубов, пишет «Ганцавіцкі час».
Несчастный случай произошел 25 мая на последнем звонке для школьников в деревне Ганцевичи, которая находится в 3 километрах от райцентра. Линейка началась примерно в 9 часов утра. Упал мальчик, стоявший во втором ряду. Он простоял менее получаса.
Как сообщает издание, школьник «упал лицом вниз и ударился о бетон». Итог — переломанные челюсти и удаление четырех зубов.
Скорая доставила школьника в Ганцевичскую ЦРБ, после его перевезли в Барановичи, а позднее отправили в Брестскую областную клиническую больницу — в отделение челюстно-лицевой хирургии. Там сделали операцию, поставили импланты.
Выписали подростка 2 июня, отправив под наблюдение ганцевичских стоматологов.