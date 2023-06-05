В Армении заявили, что пребывание в ОДКБ «создает проблемы» 4 5.06.2023, 21:29

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Официальный Ереван заговорил о том, что ему важно сотрудничать с западными партнерами.

Нахождение Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую фактически возглавляет Россия, создает «определенные проблемы» для армянского государства. В этой связи Еревану важно сотрудничать с западными партнерами в вопросах безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, сообщает Общественное телевидение Армении.

Он отметил, что с 2020 года «трудно найти хоть какой-нибудь пример» содействия Армении со стороны ОДКБ.

«В течение трех широкомасштабных нападений со стороны Азербайджана ОДКБ не оказала Армении никакого содействия, и когда Армения, продолжая поиски, в конце концов нашла альтернативы, например, развертывание мониторинговой миссии Евросоюза, только тогда ОДКБ начала оказывать свою помощь», - отметил армянский чиновник.

Он напомнил, что на Армению «нападали трижды».

«В конце концов, так называемый военный блок предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно», - подчеркивает чиновник.

По словам секретаря Совбеза Армении, есть оплата за российское оружие за задержки с его поставлением.

«Мы видим реальность, которая существует, — это война Россия-Украина, возможности России обслуживать собственную войну, и тот факт, что ее возможности не так велики, чтобы экспортировать вооружение, и мы пошли по пути поиска других ресурсов. Есть много стран, с которыми мы интенсивно ведем переговоры о покупке оружия», - отметил Григорян.

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