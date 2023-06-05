«Мы потеряли 80% личного состава» 6 5.06.2023, 21:53

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Российские военные заявили, что их бросили умирать под Белгородом.

Российские военные понесли существенные потери в боях на границе с Украиной в Белгородской области, рассказал рядовой из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Владимир Шмелев.

В видеообращении он говорит, что до 4 июня военнослужащие находились в регионе на границе, а затем попали под «сильнейший артобстрел» — в том числе по ним били из РСЗО HIMARS.

Командование приказало солдатам держать позиции, однако потом на территорию Белгородской области начали заходить украинцы. «Мы отстреливались, пытались дать отпор, но их было слишком много. Мы запросили приказ на отступление, но нам отказали. В результате мы потеряли до 80% личного состава и вынуждены были уйти с позиций собственными силами, без приказа и подкрепления. Мы оставили границу», — сообщил Шмелев.

По его словам, аналогичная ситуация произошла еще с двумя группами российских военных. «Выкосили целые полки наших ребят. Мы в курсе, что наше командование все знало заранее о наступлении на наши позиции. <…> Полковник Колчин, вина за гибель наших пацанов лежит лично на тебе. <…> Из-за тебя мы потеряли большую часть личного состава, кусок границы, пути снабжения, отдали в плен кучу народа», — заявил Шмелев.

Между тем «Русский добровольческий корпус» (РДК) заявил, что занял Новую Таволжанку — село в Белгородской области на границе с Украиной. «Бойцы РДК который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в пять тысяч человек», — заявил командир формирования Денис Никитин (Капустин).

По его словам, в Новой Таволжанке находятся только бойцы РДК. «Другой власти в этом регионе нет. Раз [губернатор Белгородской области Вячеслав] Гладков не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве», — добавил Никитин.

Сам Гладков дал понять, что власти больше не контролируют Новую Таволжанку. «На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находились там, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал он, добавив, что «как только ситуация изменится», власти смогут вернуться и попытаться «убедить людей покинуть населенный пункт».

О боях в Новой Таволжанке Гладков говорил 4 июня. Минобороны России отчитывалось об отбитой атаке двух диверсионных групп, которые «пытались переправиться через реку Северский Донец и высадиться на окраине» указанного села.

Тем временем военная разведка Украины утверждает, что в Новой Таволжанке был убит российский полковник Андрей Стэсев — старший оперативной группировки «Белгород». Ранее он командовал 104-м десантно-штурмовым полком ВДВ РФ, заявили в ведомстве.

Эту информацию подтвердили в РДК и «Легионе „Свобода России“». Там уточнили, что Стэсев «погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках».

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