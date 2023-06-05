В Минске продают «Кальянную №1» политзаключенного Муравьева

В Минске продают «Кальянную №1» политзаключенного Муравьева1
- 5.06.2023, 22:09
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В декабре прошлого года Ивана Муравьева приговорили к 2,5 годам лишения свободы.
В Минске на продажу выставили «Кальянную №1» политзаключенного Ивана Муравьева.
Объявление о продаже появилось на сайте realt.by 1 июня. Кальянную называют легендарной, местом с «шикарной атмосферой» и уникальным интерьером, сделанным с душой.
«Кальянная №1 одной из первых открыла минской публике культуру кальянокурения, много лет была местом притяжения для любителей ароматного дыма. У заведения своя особая атмосфера, своя аудитория и давние поклонники», – говорится в объявлении.
«Кальянную №1» открыл Иван Муравьев. В декабре прошлого года его приговорили к 2,5 годам лишения свободы по статье об участии в экстремистском формировании.