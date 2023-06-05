Стоимость акций Apple достигла нового исторического максимума
- 5.06.2023, 22:16
С начала года стоимость ценных бумаг Apple выросла на 40%.
На торгах в понедельник стоимость акций американской компании Apple достигла нового исторического максимума на фоне предъявленной презентации гарнитуры виртуальной реальности. Об этом свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи.
Отмечается, что акции компании взвинтились на $3,24 (1,79%) - до уровня $184,19.
Предыдущий рекорд был установлен в январе 2022 года. С начала года стоимость ценных бумаг Apple выросла на 40%.
Apple сегодня представила гарнитуру виртуальной и дополненной реальности. Это первый новый продукт компании с запуском Apple Watch в 2014 году.