Стоимость акций Apple достигла нового исторического максимума 5.06.2023, 22:16

С начала года стоимость ценных бумаг Apple выросла на 40%.

На торгах в понедельник стоимость акций американской компании Apple достигла нового исторического максимума на фоне предъявленной презентации гарнитуры виртуальной реальности. Об этом свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи.

Отмечается, что акции компании взвинтились на $3,24 (1,79%) - до уровня $184,19.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2022 года. С начала года стоимость ценных бумаг Apple выросла на 40%.

Apple сегодня представила гарнитуру виртуальной и дополненной реальности. Это первый новый продукт компании с запуском Apple Watch в 2014 году.

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