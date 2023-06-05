Bloomberg: Польша просит Великобританию помочь защитить свое воздушное пространство от шаров-шпионов из Беларуси

Bloomberg: Польша просит Великобританию помочь защитить свое воздушное пространство от шаров-шпионов из Беларуси2
- 5.06.2023, 22:53
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Польские власти хотят получить новые британские системы ПВО.
По информации источников агентства, польские власти хотят получить новые британские системы ПВО для защиты от дронов, аэростатов и ракет со стороны Беларуси и России.
Польша обратилась за помощью к Великобритании для защиты своего воздушного пространства от различных воздушных объектов из Беларуси и России. Об этом 5 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам, такой запрос польской стороны непосредственно связан с недавними фактами вторжения аэростатов-наблюдателей с территории Беларуси, остатки одного из которых были найдены вблизи Белостока еще 3 июня.
Кроме того Польша хочет полностью обезопасить себя от российских дронов и ракет, чтобы не допустить повторения прошлогоднего инцидента, унесшего жизни двух поляков на территории страны.
«Опасаясь возможных инцидентов в своем воздушном пространстве из-за Беларуси или России в условиях войны в Украине, польское правительство попросило у Великобритании дополнительного развертывания ПВО на восточной территории страны. Этот запрос все еще рассматривается», — рассказал один из источников агентства Bloomberg (перевод - «Наша Нiва»).
Ни Польша, ни Великобритания факт наличия этого запроса официально не подтверждали.