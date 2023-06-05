Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости 5.06.2023, 23:17

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Андерс Виклеф

Он ехал со скоростью 82 километра в час.

76-летний финский бизнесмен Андерс Виклеф получил 121 тысячу евро штрафа после того, как в очередной раз превысил скорость на авто.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», Виклеф рассказал в интервью изданию Nya Åland.

Виклеф ехал со скоростью 82 километра в час в районе, где ограничение составляет 50 километров в час. В субботу полиция его остановила и выписала штраф, а также лишила водительских прав на 10 дней.

«Я как раз начал замедляться, но, подозреваю, недостаточно быстро, поэтому так оно и получилось. Я действительно сожалею о том, что произошло», – заявил бизнесмен.

Он одновременно выразил надежду, что его штраф поможет профинансировать систему здравоохранения в Финляндии, которая «недополучит полтора миллиарда евро».

В Финляндии размер штрафа за превышение скорости зависит от доходов нарушителя дорожного движения. Например, в 2002 году один из менеджеров финской компании Nokia был оштрафован на 103 тысячи евро за превышение разрешенной скорости на 15 км/ч.

Виклефа и раньше штрафовали за слишком быструю езду: в 2018 году ему выписали 63 680 евро штрафа, а пятью годами ранее – 95 тысяч евро.

Бизнесмен, который является уроженцем Аландских островов, считается одним из самых богатых предпринимателей Финляндии. Он возглавляет холдинг Ålandsbanken, в который входят компании, занимающиеся логистикой, вертолетными услугами, недвижимостью, торговлей и туризмом.

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