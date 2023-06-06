Apple представила свои первые очки смешанной реальности 6.06.2023, 1:03

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Американская корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 2023) представила устройства в новом для себя сегменте — очки дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) Vision Pro. Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале Apple.

Для Apple гарнитура смешанной реальности стала первым устройством в этом классе. Vision Pro представляет собой пару очков с изогнутым прозрачным внешним 3D-экраном. На внешнем экране видны глаза пользователя — это симуляция, которую устройство считывается заранее перед началом использования. Управлять гарнитурой можно с помощью голоса или жестов. Например, пользователь может листать страницы текста с помощью движения глаз. Vision Pro оснащены двумя внешними камерами для передачи видео, а также парой экранов с поддержкой изображения в разрешении 4K внутри гарнитуры для функционала виртуальной реальности. Переключиться с виртуальной на дополненную реальность можно с помощью специального колесика.

Как рассказал представитель Apple во время презентации, когда пользователь переключает режим устройства на дополненную реальность, то вид приложения слегка размывается и смешивается с окружающим его местом. Очки получили расширенные возможности видеоконференций и виртуальные переговорные комнаты с реалистичными аватарами. Помимо этого гарнитура позволяет смотреть фильмы в 3D формате. На очках установлена все те же приложения, что и на планшете от Apple — iPad, например «Камера», «Книги», сервис для видеозвонков FaceTime, «Сообщения», «Музыка», «Заметки» и др. Vision Pro синхронизируется со всеми другими устройствами от Apple.

Очки получили чип M2 на архитектуре 5 нм, который американская компания презентовала в августе 2022 года. До этого такие чипы были встроены в выпущенные Apple в январе этого года ноутбуки MacBook Pro. Тогда сообщалось, что новый чип M2 имеет производительность на 20% выше, чем его предшественник.

Гарнитуру Vision Pro можно приобрести с объемом памяти 16 Гб. Устройство заряжается с помощью круглого адаптера, который примагничивается к нему и поворачивается по часовой стрелке для лучшей фиксации. По заверению производителя, очки смешанной реальности смогут работать без подзарядки около двух часов.

Стоимость устройства составит $3499. Продажи в США начнутся в следующем году на официальном сайте Apple.

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