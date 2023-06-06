Айтишника из Бреста приговорили к шести годам колонии 6.06.2023, 2:39

Павел Петрученя

В чем его обвинили.

Брестский айтишник Павел Петрученя получил 6 лет усиленного режима по статье о разжигании розни. Брестский областной суд вынес ему приговор 2 июня.

Брестчанина задержали в декабре 2022 года. Как рассказали на брестском ТВ, Петрученя в 2013-2018 годах работал ведущим инженером электроником в департаменте охраны Брестской области и имел доступ к личным данным сотрудников ОВД. В 2020 году он переслал данные не менее 39 сотрудников в «Черную книгу Беларуси», заявили на ТВ.

Как сообщает «Брестская весна», в данных были фамилии и номера телефонов. Сам Петрученя заявил на видео, что взял информацию из телефонного справочника.

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