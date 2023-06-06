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Видеофакт: бой дронов на одном из направлений фронта

  • 6.06.2023, 4:42
Видеофакт: бой дронов на одном из направлений фронта

Вражеский БПЛА был уничтожен украинскими аэроразведчиками методом тарана.

Вражеский дрон работал по одному из подразделений Вооруженных сил Украины на фронте и был уничтожен методом тарана.

Об этом сообщает в Telegram СтратКом ВСУ.

«На одном из направлений фронта по одному из подразделений ВС Украины работал вражеский дрон. Украинские аэроразведчики не растерялись и уничтожили вражеский БПЛА методом тарана», - говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

На видео видно, как над позициями наших воинов летает вражеский дрон, его отслеживают аэроразведчики, а тогда запускают по нему свой БПЛА.

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