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Зеленский созывает экстренное заседание СНБО Украины

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  • 6.06.2023, 8:13
  • 4,584
Зеленский созывает экстренное заседание СНБО Украины
Владимир Зеленский

Будет обсуждаться вопрос последствий подрыва ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», — написал он в Twitter.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС.

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