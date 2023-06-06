Зеленский созывает экстренное заседание СНБО Украины

Зеленский созывает экстренное заседание СНБО Украины1
- 6.06.2023, 8:13
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Будет обсуждаться вопрос последствий подрыва ГЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.
Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», — написал он в Twitter.
В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС.