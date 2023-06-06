Зеленский созывает экстренное заседание СНБО Украины 1 6.06.2023, 8:13

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Владимир Зеленский

Будет обсуждаться вопрос последствий подрыва ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», — написал он в Twitter.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС.

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