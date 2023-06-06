«В Польше каждая клиника, даже в маленьком городе, оснащена лучше, чем РНПЦ травматологии в Минске» 2 6.06.2023, 8:23

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Белорусский врач ответил Лукашенко.

Минздрав объяснил, с чем связана очередь на эндопротезирование суставов. Причина в дефиците материалов и нарушении схем поставок, заявил в эфире госТВ замминистра здравоохранения Юрий Горбич.

По его словам, Минздрав до конца года будет пытаться максимально сократить, уменьшить очередь или ликвидировать ее полностью.

В конце мая Лукашенко поручил министру здравоохранения ликвидировать очередь на эндопротезирование суставов до конца 2023 года. По словам главы Минздрава, очередь составляет 13,5 тысячи человек.

— В стране 46 медицинских учреждений, где проводят операции по эндопротезированию суставов. Значит, ежедневно каждое из них должно проводить по 2-3 операции. Вполне реально. Но где они возьмут 13,5 тысячи протезов? — задается вопросом в интервью «Филину» врач Рустам Айзатулин.

Бывает так, что готовый стандартный комплект пациенту не подойдет, и надо разукомлектовывать два комплекта или делать одну ножку одного размера, головку другого, вкладыш третьего. Поэтому потребуется изготовить больше деталей комплектов.

Вторая проблема — никто реально не сможет сказать, сколько человек ждет этих протезов. Потому что очередь записывается на срок от года до пяти. За какой срок Минздрав взял 13,5 тысячи пациентов в очереди? Это по всей Беларуси за год или за три?

Посчитали ли тех, кто ждет, например, реэндопротезирования, и пациентов, у которых возникли осложнения после операции, и они ждут повторного протезирования?

Есть вопросы, касаемые логистики. Каких пациентов будут оперировать в районных больницах, где всего одна-две операционные, какие в областных и РНПЦ?

Не в каждой районной клинике работает ортопед, который может поставить протез и который не должен быть занят в плановой, экстренной либо в консультативной службе. На постановку протеза нужен не один человек, а хирург и два ассистента. Выходит, в райцентрах таким образом выводят всю травматолого-ортопедическую службу из работы.

Полагаю, все эти планы по эндопротезированию для того, чтобы в очередной раз показать Александра Григорьевича хорошим барином, наказать бояр, сделать из кого-то козла отпущения.

Интересно будет понаблюдать, как глава Минздрава Пиневич и главный внештатный травматолог Герасименко будут выкручиваться из этой ситуации. Они привыкли всегда выходить сухими из воды, перекладывая всю вину на кого-то другого, но тут дело такое, что закупками руководит Минздрав и окончательные документы подписывает, а протезы распределяет по областям РНПЦ травматологии и ортопедии во главе с Герасименко.

На кого они будут перекладывать вину, если что-то вдруг пойдет не так? Или сами будут отвечать? Либо будут действовать по старой схеме, которая отработана многими годами: никто ничего не будет делать, все будет идти так, как идет, а когда придет время отчитываться, скажут, что все замечательно, взять из головы какие-то цифры, отчитаться, а если что-то не будет сходиться, сделать виноватыми областные больницы, горздравы, заведующих отделений в больницах...

— После «дела ортопедов» достаточно ли врачей, которые могут проводить операции по эндопротезированию суставов?

— Оперировать есть кому — не все сидят и не все уехали. Другой вопрос, с каким настроением врачи приступят к выполнению этого приказа? В РНПЦ, в отделении ортопедии, в котором ставят протезы, работает половина «уголовников» — врачей, которые прошли по тому самому делу.

— Замминистра здравоохранения говорит, что причина очереди на эндопротезирование — в дефиците материалов и нарушении схем поставок. Но у нас же санкции не действуют на медицинскую отрасль. Как такое возможно?

— Проблема в том, что они сами закрыли каналы поставки. «Дело ортопедов» поставило не окончательный, но очередной жирный крест на каналах поставки импортных материалов и импортных эндопротезов в Беларусь.

Во-вторых, у нас очень много ненужных прослоек между заводом-изготовителем и конечным потребителем. В Польше клиника делает запрос производителю, и он поставляет продукцию, клиника с ним расплачивается. А в Беларуси сначала пишется план закупки, его утверждает специальная комиссия в клинике, потом — в Белмедтехнике, после — в Минздраве, потом отправляют заказ на завод-производитель, после опять в Минздрав, на Белтаможсервис, потом распределяется по клиникам.

То есть весь процесс занимает очень много времени. Как Минздрав собирается решать эту логистику, абсолютно непонятно.

Если нам для операций нужны протезы белорусского производителя, то в чем проблема? По всем каналам трубят, что Европа загнивает, и они наши враги, и, тем не менее, мы Европу осуждаем, что она нам что-то не поставляет. Почему претензии не к ближайшему союзнику – России?

Кроме того, полгода назад Минздрав собирался закупать протезы в Индии и отправлять на учебу врачей для того, чтобы они обучались устанавливать индийские протезы. Вопрос к Минздраву: где индийские протезы?

Также планировали покупать протезы у Китая. Где они?

— А как в Польше решается проблема с эндопротезированием?

— Тут практически в каждом воеводском госпитале делают операции по эндопротезированию. В маленьком городе с населением 25 тысяч человек, где я работал, очередь на эндопротезирование — полтора года. Клиника обслуживала не только свой район, но и еще близлежащие города (примерно 100 тысяч населения).

В Польше пациент имеет право выбора клиники. В отличие от Беларуси, где ты привязан к одному району, одной клинике. В Польше пациент, которого не устраивает очередь или дата приема, может обратиться в любую клинику, и ему не откажут. И очереди в разных госпиталях разные.

В процентном соотношении количество клиник, которые ставят протезы, в разы больше. В Польше каждая клиника, даже в маленьком 25-тысячном городе, оснащена лучше, чем РНПЦ травматологии в Минске.

И выбор протезной линейки тут огромный: и польские, и немецкие, и швейцарские, и американские, и французские, даже китайские есть.

Для сравнения с зарплатами белорусских врачей приведу оклады некоторых категорий работников здравоохранения Польши с 1 июля:

*врач со специализацией – 9 201,92 злотых (2 238$);

*магистр в области сестринского дела (акушерка), физиотерапевт, фармацевт, лабораторный диагност с требуемой специализацией, клинический психолог – 8 186,53 злотых (1 991$) ;

*врач без специализации – 7 551,92 злотых (1 837$);

*врач-стажер – 6 028,84 злотых (1 466$);

*санитар – 4 125 злотых (1 003$).

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