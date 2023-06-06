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Под угрозой оказалась Запорожская АЭС

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  • 6.06.2023, 8:27
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Под угрозой оказалась Запорожская АЭС

В Офисе Зеленского назвали подрыв Каховской ГЭС «экоцидом».

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. Отмечается, что это несет прямую угрозу находящейся под оккупацией Запорожской атомной электростанции.

Действия захватчиков в ОП назвали экоцидом. Об этом заявил глава ведомства Андрей Ермак

Как писал сайт Charter97.org, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

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