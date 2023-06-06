Украинский дипломат: Токаев прямо обвинил Лукашенко 1 6.06.2023, 8:40

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Касым-Жомарт Токаев

Белорусский режим нарушает основные мировые принципы.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев очень четко ответил на предложение Александра Лукашенко воссоединиться с Москвой и Минском.

«На самом деле Токаев элегантно послал Лукашенко, иначе я это никак не могу оценить. Токаев четко сказал, чтобы Лукашенко шутил себе дальше. В переводе на нормальный язык Казахстан не собирается присоединяться к «союзному государству» в любом качестве. Также Токаев сказал, что Казахстану не нужно ядерное оружие, поскольку это противоречит международному праву, и прямо обвинил Лукашенко в нарушении этой международной нормы», - сказал экс-министр иностранных дел Украины в эфире («Эспрессо»https://espreso.tv/tokaev-elegantno-poslav-lukashenka-klimkin-pro-zaproshennya-kazakhstanu-stati-chlenom-soyuznoi-derzhavi.

Климкин добавил, что Беларусь нарушает мировые принципы нераспространения ядерного оружия, поэтому НАТО должна ответить на это, как минимум, политикой ядерного сдерживания Минска.

«С точки зрения международного права Беларусь фундаментально нарушает ключевые принципы. А если нарушает, то за этим должно следовать наказание. То, что Беларусь должна быть включена в стратегию ядерного сдерживания НАТО, также очевидно, поскольку она становится источником угрозы для всех западных стран. Это поднятие ставок, на которые Лукашенко вряд ли пошел сам. Я думаю, что его на это «пошли». Опять таки, Токаев элегантно это отметил», - подчеркнул дипломат.

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