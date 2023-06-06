Осталось дождаться Лжедмитрия Сергей Громенко

6.06.2023, 8:53

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фото: getty images

Новый Малюта Скуратов уже появился.

Решил и я сказать два слова о Пригожине. Для меня очевидно, что он не рассматривает себя в роли соперника или даже преемника Путина — по крайней мере, сейчас

Это был бы слишком явный фальстарт с соответствующими последствиями.

А он действует (сознательно или бессознательно) в другой парадигме — опричнины. Конкретно претендует на роль ее фактического руководителя Малюты Скуратова (формальным был сам Грозный). Опричнина нужна была царю, чтобы сломить элитное сопротивление самодержавию и мобилизовать все силы на Ливонскую войну. Старые инструменты уже не действовали, поэтому Кремль прибег к прямому террору в верхах (плебеев пострадала горсточка в процентном отношении к погибшим патрициям).

Сейчас ситуация в России аналогичная, и неважно, инициировал ли Путин сам опричнину, сложилась ли она явочным порядком. Прямой террор против элит уже в повестке дня и вопрос в том, кто им займется. Упреки Пригожина в адрес детей элиты уже прозвучали. Торжество плебеев из-за атаки на Рублевку тоже.

Кстати, в этом причина нынешнего противостояния Пригожина с Кадыровым — последний слишком долго видел именно себя главным царским хищником. И в режиме опричнины эти двое будут враждовать. А вот в режиме Смуты – нет. Суверенному чеченскому хану уже не будет дела до резни в бывшей метрополии, поэтому возможна нормализация отношений с новым Скуратовым. При условии, что он доживет. У опричников эта опция реализуется нечасто.

И захват вагнеровцами в плен комбрига ВС РФ не должен удивлять — опричное и земское войско «исконно» недолюбливали друг друга.

Да, и еще — опричники серьезно подставили Кремль в войне с Крымом в 1571 году, что закончилось сожжением Москвы. Потом и опричнину отменили.

Осталось дождаться Лжедмитрия Медведева в освобожденном Белгороде — и гойда!

Не переключайтесь, будет весело.

Сергей Громенко

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