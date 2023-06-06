Херсон начало затапливать

Херсон начало затапливать6
- 6.06.2023, 9:07
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Власти города обесточили целый район.
В микрорайоне Корабел в украинским Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.
«Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности», — сказал он.
Відео з мікрорайону Корабел у Херсоні станом на ранок 6 червня. Затоплені приватні будинки, гаражі, вода прибуває. Відео Суспільного pic.twitter.com/yQkkQaI4Ac— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023