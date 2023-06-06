закрыть
6 июня 2023, вторник, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Херсон начало затапливать

6
  • 6.06.2023, 9:07
  • 21,286
Херсон начало затапливать

Власти города обесточили целый район.

В микрорайоне Корабел в украинским Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

«Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский