Цепкало: Моя информация о здоровье Лукашенко исходит от московских врачей 20 6.06.2023, 9:12

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Валерий Цепкало

Оппозиционер утверждает, что медиков собирали на срочный консилиум.

О серьезной неизлечимой болезни Лукашенко стало известно от врачей, которых собирали на срочный консилиум. Об этом рассказал в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

«Моя информация исходит от врачей, которых ночью поднимали, чтобы консилиум организовать и какие-то шаги рекомендовать, чтобы его привести в [нормальное] состояние, реанимировать. Потому что он находился в состоянии, требующем реанимации», – сказал оппозиционер.

Цепкало обратил внимание на то, что официального опровержения не было ни в российских, ни в белорусских СМИ после того, как появились сообщения о госпитализации Лукашенко. Он напомнил, что после опровержения сообщений об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального появилось расследование, доказывающее обратное, и Кремль, по словам Цепкало, «сел в лужу».

«Садиться в лужу в следующий раз им не хотелось. Потому что неизвестно, какая у меня в рукаве карта находится. Может быть, это протокол о поступлении пациента, свидетельские показания. Может быть, это редкое лекарство, которое было доставлено в Центральную клиническую больницу, где указано, для кого и почему директор больницы должен это лекарство посылать. Когда знают три человека – знают многие. Естественно, ни Кремль, ни белорусские власти в лужу садиться не хотели, поэтому они подтравили. У нас есть ряд каналов, формально оппозиционных, а реально им подбрасывает информацию власть. И через них начала распространяться информация, что это фейк. Но официальной позиции не было», – заявил он.

По словам Цепкало, у Лукашенко серьезное неизлечимое заболевание, связанное с сердечно-сосудистой системой. Оно приводит к тому, что кровоизлияния происходят фактически во всех органах, сказал оппозиционер.

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