Военный эксперт рассказал, как подрыв Каховской ГЭС изменит ситуацию на поле боя 6 6.06.2023, 9:20

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Оборона россиян будет подтоплена.

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV оценил масштабы последствий после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

«Это, вероятнее всего, самая большая искусственная катастрофа XXI века, потому что сказать, что будет дальше, очень и очень трудно», — утверждает Жирохов.

Также он рассказал, как это повлияет на военные действия на юге Украины:

«Плотина была единственным путем, где можно было переправить более-менее нормально танки и боевую технику. Кроме того, [накануне] была информация, что на островах ниже по течению идут огромные бои и якобы украинская армия там планирует высадку [десанта]. Для россиян — это получить еще [активный] херсонский фронт. Они решили [помешать ВСУ] таким образом».

Но, отмечает эксперт, подтопления после подрыва дамбы мешают не только украинскому наступлению, но и российской обороне.

«Оборона на этих местах, если будут подтоплены Олешки, большое количество населенных пунктов, для них будет проблемой. Но до сих пор я еще не понимаю: они смогут перейти на вторую, третью линию обороны, но что это даст? Пока непонятно».

Жирохов добавил, что возникнут огромные проблемы и с наполнением водой Северо-Крымского канала, а это была одна из российских задач так называемой «специальной военной операции», а также с Запорожской АЭС, потому что охладительный контур брал воду оттуда.

«То есть огромное количество проблем. Военная составляющая будет на втором или третьем месте, потому что гуманитарные проблемы будут нарастать, и нарастать уже в ближайшие часы», — предупредил Жирохов.

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